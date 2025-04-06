Bilecik’te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

Bilecik'te şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
M.Ç, idaresindeki 11 AD 003 plakalı otomobil, Dereşemsettin köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan C.B, yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan C.B'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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