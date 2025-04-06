HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bilecik’te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

Bilecik’te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.M.Ç, idaresindeki 11 AD 003 plakalı otomobil, Dereşemsettin köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada sürücü ile ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

Bilecik'te şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

M.Ç, idaresindeki 11 AD 003 plakalı otomobil, Dereşemsettin köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan C.B, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan C.B'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

İlgili Haberler

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu yaşanıyor haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 15:40

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu yaşanıyor haberi

Tekirdağ’da Aile Yılı etkinlikleri kapsamında konser verildi haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 15:40

Tekirdağ’da Aile Yılı etkinlikleri kapsamında konser verildi haberi

Gelibolu’da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 15:04

Gelibolu’da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı haberi

Bakan Kurum’dan Bursa’daki Tarihi Hanlar bölgesindeki dönüşüme ilişkin paylaşım: haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 15:04

Bakan Kurum’dan Bursa’daki Tarihi Hanlar bölgesindeki dönüşüme ilişkin paylaşım: haberi

Edirne’de bıçakla öldürülen 15 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 15:00

Edirne’de bıçakla öldürülen 15 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi haberi

Bursa’da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 14:54

Bursa’da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı haberi

İstanbul polisleri 170 araçlık kortejle kenti dolaştı haberi İstanbul polisleri 170 araçlık kortejle kenti dolaştı haberi Pendik’te apartmanın girişindeki zemin kısmen çöktü haberi Pendik’te apartmanın girişindeki zemin kısmen çöktü haberi