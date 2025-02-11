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Bilecik’te jandarma personeli liselilerle bir araya geldi haberi
Uludağ’da yaban hayvanları için yem bırakıldı haberi
Borsa İstanbul’da gong Vişne Madencilik için çaldı haberi
Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi
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Bilecik’te tabutunun “Murat 124” ile taşınmasını vasiyet eden kişinin isteği yerine getirildi haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, cenazesinin 29 yıldır adeta gözü gibi baktığı "Murat 124" model otomobiliyle taşınmasını vasiyet eden ve dün 90 yaşında yaşamını yitiren Celil Gülen'in isteği, yakınlarınca yerine getirildi.Bir akrabasından 1996'da s...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te tabutunun “Murat 124” ile taşınmasını vasiyet eden kişinin isteği yerine getirildi haberi

Bilecik'te, cenazesinin 29 yıldır adeta gözü gibi baktığı “Murat 124” model otomobiliyle taşınmasını vasiyet eden ve dün 90 yaşında yaşamını yitiren Celil Gülen'in isteği, yakınlarınca yerine getirildi.

Bir akrabasından 1996'da satın aldığı 1975 model, tüm parçaları orijinal yeşil renkli Tofaş “Murat 124″üyle 29 yıldır adeta çocuğu gibi ilgilenen, sabah akşam bezle otomobilini temizleyen Gülen, dün evinde hayatını kaybetti.

Celil Gülen'in tabutu, vasiyeti üzerine Murat 124'ünün tavanına kendisinin monte ettiği standa konularak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden Osmangazi Camisi'ne getirildi.

Gülen'in damadı 58 yaşındaki Osman Bal, gazetecilere, kayınbabasının otomobilini çok sevdiğini, vaktinin çoğunu onunla ilgilenerek geçirdiğini söyledi.

Kayınbabasının vefatı nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getiren Bal, “Rahmetlinin bir vasiyeti vardı, 'Benim bu arabam cenaze arabam olsun' diyordu. Biz de onun vasiyetini yerine getirmiş olduk. Nur içinde yatsın.” dedi.

Celil Gülen'in naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze aracıyla götürüldüğü Pelitözü Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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