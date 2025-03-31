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Bilecik’te tavuk çiftliği yangında hasar gördü haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Ahmetler ve Çatak köyleri arasında M.İ'ye ait tavuk çiftliğinde hayvanların bulunmadığı alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üz...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te tavuk çiftliği yangında hasar gördü haberi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ahmetler ve Çatak köyleri arasında M.İ'ye ait tavuk çiftliğinde hayvanların bulunmadığı alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında çiftliğin bir bölümünde hasar oluştu.

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