Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ile Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde ve jandarma bölgesinde 2 kişinin üzerinde yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile esrar ve uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İlgili Haberler
Tekirdağ’da Vatandaşlar Güneşli Havayı Sahilde Değerlendirdi
Özel Eğitimli Köpeklerle Toplanan Trüf Mantarı İle 20 Çeşit Ürün Üretiliyor
Hazine Ve Maliye Bakanı Şimşek Bilecik’te Ziyaretlerde Bulundu
Tekirdağ’da Down Sendromlu Fotoğrafçı Dördüncü Sergisini Açtı
Edirne’de Şubat Ayında 433 Konut Satıldı
Osmaneli’de Fırınlar Denetlendi