Biruni Üniversitesi, Medikal Estetik Kadavra Kursu düzenledi haberi

Biruni Üniversitesi, 12 farklı ülkeden dermatologların katılımıyla Medikal Estetik Kadavra Kursu gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan, Mısır, Endonezya, Fas, Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Kosova, Irak, Türkmenistan ve Moldovya'dan katılım sağlanan kursta, medikal estetik alanındaki güncel teknikler kadavra üzerinde uygulamalı olarak öğretildi.

Kursta, katılımcılara yüz anatomisi, enjeksiyon teknikleri, botulinum toksin, dolgu ve ip askılama gibi ileri seviye estetik operasyonlar konusunda eğitim verildi.

Teorik bilgilerin, kadavra üzerinde pratik uygulamalarla pekiştirildiği programda, uzman eğitmenler eşliğinde yapılan birebir uygulamalar, katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Katılımcılar, kursun bilimsel içeriğini ve eğitmen kadrosunu verimli bulduklarını belirterek, teorik bilgilerin doğrudan klinik pratiğe aktarılmasını sağlayan bu eğitimin önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Etkinlik, katılımcılara sadece bilgi değil, aynı zamanda farklı ülkelerden gelen uzmanlarla uluslararası bir ağ kurma imkanı da sunmuş oldu.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü öğretim üyeleri, benzer uluslararası eğitim programlarının kapsamını genişleterek sürdüreceklerini belirtti.