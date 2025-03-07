Bozcaada’da orman zararlılarıyla mücadele yürütülüyor haberi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde orman zararlılarıyla mücadele çalışması başlatıldı.

Bozcaada Kaymakamlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İlçemiz Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında kalan Ayazma Mevkii ve Polente yolu mevkiinde bulunan kızılçam sahalarında çam kese böceği ile biyolojik olarak mücadele edilmektedir. Bu tırtıllara arız olan bir parazit böcek olan 'Phryxe caudata' ile korunulmakta ve tabiata salınarak etkin mücadele yürütülmektedir.”