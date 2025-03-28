Bu kez yuvayı TREDAŞ ekipleri yaptı haberi

ÖZGÜN TİRAN – Kırklareli'nin Karakoç köyünün 10 yıllık leylek misafirleri, geçen yıl çıkan yangında zarar gören yuvalarının yenisine Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerinin desteğiyle kavuştu.

Her yıl baharın habercisi olarak köydeki elektrik direğine gelen, “Cemre” ve “Behlül” adı verilen leyleklerin yuvası, geçen yıl göç mevsimine yakın zamanda çıkan yangında kullanılamaz hale gelmişti. Bu yıl aynı noktaya dönen leylekler, yuvanın yerinde olmadığını görünce yeni yuva kurmaya çalıştı. Bunun üzerine harekete geçen TREDAŞ'ın “enerji timleri”, leylekler için özel yuva platformu hazırladı.

Planlı elektrik kesintisi sonrası köye gelen ekipler, sepetli araç yardımıyla direğe çıkarak yaklaşık bir saat süren çalışmayla metal platformu monte etti. Yeni yuvanın içine dal parçaları da yerleştiren ekipler, leyleklerin yuvayı benimsemesi için tüm detayları düşündü.

Kısa süre sonra elektrik direğinin tepesine gelen “Cemre ve “Behlül”ün, dal parçalarını gagalarıyla düzenleyerek yeni yuvalarını sahiplenmeleri köylüler tarafından sevinçle izlendi.

Karakoç köyü sakinleri, her yıl baharı leyleklerle karşılamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, TREDAŞ ekiplerine teşekkür etti.

– “Yuvaları yıkık olmasına rağmen geldiler”

Köy muhtarı Ahmet Keçici, AA muhabirine, “Cemre” ile “Behlül”ün yaklaşık 10 yıldır köylerinin en sevimli misafirleri olduğunu söyledi.

Keçici, geçen yıl kablolarda meydana gelen yangının sirayet etmesi nedeniyle leylek yuvasının yandığını ifade etti.

TREDAŞ ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Keçici, “Biz bunlarla mutlu oluyoruz, her yıl geldiklerinde. 3-5 yavru buradan büyütüp uçuruyoruz. Cemre ile Behlül'ü çok seviyoruz. Ekim ve kasıma kadar buradalar.” dedi.

Köy sakinlerinden Hüseyin Kaplan da köylerinde tek leylek çiftin “Cemre” ve “Behlül” olduğunu belirtti.

Leylekleri her yıl gördüklerinde sevindiklerini anlatan Kaplan, köylerine gelen vatandaşların da leyleklerin fotoğraflarını çektiklerini dile getirdi.

Yuvalarının bozulması nedeniyle bu yıl gelmemeleri endişesini taşıdıklarını ifade eden Kaplan, “Leyleklerin yuvasının olmamasından konu komşu, eş, dost üzülüyordu. 'Gelecek gelecek.' derken geldiler. Yuvaları yıkık olmasına rağmen geldiler.” diye konuştu.