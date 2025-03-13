Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasından “Çanakkale Şehitlerimizi Anma” konseri haberi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), “Çanakkale Şehitlerimizi Anma” konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef Tolga Atalay Ün yönetti.

Sanatçılar Tahir Aydoğdu ve Turgay Erdener, Çanakkale Türküsü başta olmak üzere klasik müziğin sevilen ve beğenilen eserlerini BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda Tahir Aydoğdu ve Turgay Erdener, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.