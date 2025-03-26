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Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası üyelerine seminer verildi haberi

BURSA (AA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (BURO) üyelerine, Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatları Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz tarafından seminer verildi.Panorama 1326 Bursa Fetih M...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası üyelerine seminer verildi haberi

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (BURO) üyelerine, Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatları Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz tarafından seminer verildi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen seminerde, Prof. Dr. Kılavuz, BURO üyelerine “Erken Osmanlı Sanatı Mimarisi” başlığında sunum yaptı.

Kılavuz, seminerde Orta Asya'dan Osmanlı'nın kuruluşuna kadar geçen zaman kronolojik olarak anlatarak bu zaman diliminde oluşan kültürün Osmanlı'nın erken dönem sanatına yansımalarını örnek eserlerle detaylandırdı.

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik de BUÜ Sanat Tarihi Bölümü ile yakın iletişime geçtiklerini ve her ay bir akademisyen tarafından oda üyelerine yönelik eğitim seminerlerinin gerçekleşeceğini bildirdi.

Bu bağlamda ilk seminerin Kılavuz tarafından verildiğini belirten Erçevik, meslektaşlarının gelişimi için eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı.

Erçevik, etkinliğin sonunda Kılavuz'a, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Müdürlüğüne ve katılım sağlayan meslektaşlarına teşekkür etti.

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