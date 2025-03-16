Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi .

Merinos Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ramazan ayında birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Bozbey, iftar programına öncülük eden dernek ve vakıflara teşekkür ederek vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerin emanetleri ve kahraman gazilerle birlikte olmanın derin anlamını yüreğinde hissettiğini söyledi.

Program sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.