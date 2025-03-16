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Bursa’da Kastamonu Dernekler Federasyonunca “Büyük Ramazan Konseri” düzenlendi haberi
Kocaeli’de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı haberi
Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuk şenliği düzenlendi haberi
Bakanlar Tekin ve Ersoy, “3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri Töreni”ne katıldı haberi
Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından haberi
RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından haberi
ÖNDER’in geleneksel iftarı, imam hatip camiasını buluşturdu haberi
GÜNCELLEME – Şişli’de silahla vurularak yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi haberi
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi .Merinos Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ramazan ayında bi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi .

Merinos Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ramazan ayında birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Bozbey, iftar programına öncülük eden dernek ve vakıflara teşekkür ederek vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerin emanetleri ve kahraman gazilerle birlikte olmanın derin anlamını yüreğinde hissettiğini söyledi.

Program sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

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