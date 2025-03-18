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Kadıköy’de trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü ve açılır tavanda oturan yolcuya ceza haberi
CHP heyetinden eski Sarıyer Belediye Başkanı Genç’e cezaevinde ziyaret haberi
Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 18 Mart şehitlerini etkinliklerle andı haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümü töreninde konuştu: haberi
Mudanya’da Çanakkale şehitleri anıldı haberi
Ata Yatırım, İstanbul ve Ankara’da 2 yeni şube açtı haberi
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı haberi
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi haberi
İstanbul’da 18 Mart şehitleri törenle anıldı haberi
Balıkesir Lisesinin şehit izcileri için temsili uğurlama töreni düzenlendi haberi
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Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi haberi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi haberi

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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