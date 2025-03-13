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Bursa’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü haberi
Bursa’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı haberi
İstanbul’da alev alan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi haberi
Edirne’de uluslararası öğrenciler iftarda bir araya geldi haberi
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası haberi
Cemaat Vakıflarının geleneksel iftar daveti İstanbul’da düzenlendi haberi
Sakarya’da öğrenci yurdunda çıkan yangın nedeniyle yurt tahliye edildi haberi
İstanbul’da İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti haberi
GÜNCELLEME – Maltepe’de kendilerini şikayet eden kişiye bıçakla saldıran 2 zanlıdan biri tutuklandı haberi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik eylem planını açıkladı: haberi
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Bursa’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.İddiaya göre, Emek Adnan Menderes Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 AHE 737 plakalı otomobil, önü...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Emek Adnan Menderes Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 AHE 737 plakalı otomobil, önünde seyir halindeki 48 ABU 861 plakalı minibüse çarptı. Savrulan minibüs de 16 BMG 658 plakalı otomobile çarparak takla atmasına sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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