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Trakya Üniversitesinde “tıpta profesyonellik” eğitimi düzenlendi haberi
İstanbul’da TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı açıldı haberi
Abdi İpekçi vefatının 46. yılında anıldı haberi
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Bursa’da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı haberi

Bursa'da, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin illerdeki kongre süreçlerine ilişkin hitabı dinletildi.

Tek listeyle gidilen kongrede İmren Çavuşoğlu, yeniden İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti sayesinde millete hizmet etmenin şerefini, onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Partide görev yapan, davaya gönül veren herkese teşekkür eden Gürkan, “Her başarılı teşkilatın arkasında kadınlar vardır. İyiki varsınız. Bizim çalamadığımız kapıları siz açıyorsunuz, giremediğimiz gönüllere siz giriyorsunuz.” diye konuştu.

Kongrelerin bayrak ve hizmet yarışı anlamına geldiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

“Bizden önce bu bayrağı taşıyanların bu zamana kadar yaptığı hizmetleri, daha yukarı taşımakla ilgili mesuliyetimiz var. Bu siyaseti yapmak, bu partide bu teşkilata hizmet etmek, bir nasip vesilesiydi. Bu nasibin şükrünü eda etmek için hepimizin daha çok çalışması gerekir. Bundan sonraki süreçte de bu birlik ve beraberlik içinde çalışmaya gayret edeceğiz. Millete hizmet ederken hiçbir zaman 'yeter, yeterli, yetti' demedik. Daha iyi ne yapabilir, onun derdinde olduk. Bundan sonra da onun derdinde olmaya çalışacağız.”

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Çavuşoğlu da hedeflerinin çalışmak, çabalamak, gayret etmek, hakkın, iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa etmeye devam edeceklerini aktaran Çavuşoğlu, “Ülkemiz, partimiz ve milletimiz için gelin hep beraber çalışıp üretelim. Ben inanıyorum ki aradan yıllar geçtiğinde, geçmişe dönüp baktığımızda 'Biz, çok doğru yerde durmuşuz. İyi ki liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olmuşuz' diyeceğiz ve kendimizle gurur duyacağız. Tarih de bunu yazacak. Çünkü bu dava, bizlerin içerisinde bulunduğumuz zamanın çok ötesinde.” ifadelerini kullandı.

Kongreye, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Ak Parti
Hizmet
Kongre
Parti

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