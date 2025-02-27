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Bursa’da çıkan yangında 2 iş yerinde hasar oluştu haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 iş yerinde hasar meydana geldi. Mahmudiye Mahallesi Kılıç Sokak'taki bir mobilya imalathanesinde sünger, döşeme ve boyahane bölümlerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yan...