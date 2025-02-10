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Edirne’de pansiyonlarda yapılan denetimde 10 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Bahçelievler’de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı haberi
Kartepe’de hafta sonu yoğunluğu haberi
Bağcılar’da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi
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Bursa’da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kamyonetin dereye düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.Millet Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda giden M.E. idaresindeki 16 LAH 60 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybe...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı haberi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kamyonetin dereye düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Millet Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda giden M.E. idaresindeki 16 LAH 60 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta Gökdere'ye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonet de çekici yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

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