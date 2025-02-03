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İstanbul’da aracıyla makas atan sürücünün neden olduğu kaza kamerada haberi
CHP İstanbul İl Başkanlığından okulların ikinci dönemine ilişkin basın açıklaması haberi
İstanbul’da okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapılıyor haberi
İstanbul’da internet üzerinden dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı haberi
Çanakkale’de Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi haberi
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, Kahramanmaraş’ta Kadın Destek Merkezi’ni ziyaret etti: haberi
Sakarya’da “Depozito Saha Yönetim Sistemleri Bilgilendirme” toplantısı düzenlendi haberi
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Bursa’da devrilen ahşap yüklü tırın sürücüsü yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahşap yüklü tırın devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı.Ç.Ç. (52) idaresindeki 16 DU 451 plakalı ahşap yüklü tır, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da devrilen ahşap yüklü tırın sürücüsü yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahşap yüklü tırın devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı.

Ç.Ç. (52) idaresindeki 16 DU 451 plakalı ahşap yüklü tır, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiye kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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