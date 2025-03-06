SON DAKİKA
Sunay Akın “Mahya Işıkları” sohbetiyle Bursalılarla buluştu haberi
Bursa’da ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’ndan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” konseri haberi
İstanbul’da trafikte makas atan ve bir sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli yakalandı haberi
Üsküdar’da Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi açıldı haberi
Sakarya’da düzenlenen panelde bağımlılıkla mücadele ele alındı haberi
Avcılar’da trafikte yol verme tartışmasında sürücüyü tehdit eden kişi yakalandı haberi
Kocaeli’de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
Lapseki’deki sulama hattı yenileniyor haberi
Sunay Akın “Mahya Işıkları” sohbetiyle Bursalılarla buluştu haberi
Bursa’da ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’ndan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” konseri haberi
İstanbul’da trafikte makas atan ve bir sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli yakalandı haberi
Üsküdar’da Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi açıldı haberi
Sakarya’da düzenlenen panelde bağımlılıkla mücadele ele alındı haberi
Avcılar’da trafikte yol verme tartışmasında sürücüyü tehdit eden kişi yakalandı haberi
Kocaeli’de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
Lapseki’deki sulama hattı yenileniyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi

Bursa’da ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi

- Kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda 16 yaşındaki Hamza D. yönetimindeki 16 ADT 350 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp savruldu.

Takla atan araç refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Alperen M. (24) yönetimindeki 16 ALP 34 plakalı araç ve Yusuf G. (26) idaresindeki 16 SMU 34 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada sürücüler Hamza D. ile Alperen M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Hamza D'nin kullandığı otomobilin takla atıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçtiği anlar yer aldı.

İlgili Haberler

TÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı “Takı Sergisi” düzenlendi haberi
Yerel
6 Mart 2025, 17:00

TÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı “Takı Sergisi” düzenlendi haberi

Tekirdağ’da “Sanatçı Kadın Akademisyenler” resim sergisi açıldı haberi
Yerel
6 Mart 2025, 16:54

Tekirdağ’da “Sanatçı Kadın Akademisyenler” resim sergisi açıldı haberi

Edirne’de lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi haberi
Yerel
6 Mart 2025, 16:34

Edirne’de lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi haberi

Edirne’de öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması başladı haberi
Yerel
6 Mart 2025, 16:30

Edirne’de öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması başladı haberi

Citroen’den mart ayı kampanyası haberi
Yerel
6 Mart 2025, 16:24

Citroen’den mart ayı kampanyası haberi

QNB Leasing ve IFC’den yeşil dönüşüme destek haberi
Yerel
6 Mart 2025, 16:14

QNB Leasing ve IFC’den yeşil dönüşüme destek haberi

Bilecik’te konteyner taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı haberi Bilecik’te konteyner taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı haberi Çınarcık’da öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi haberi Çınarcık’da öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi haberi