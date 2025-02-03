SON DAKİKA
Kocaeli ve Düzce’de sis görüş mesafesini düşürdü haberi
GÜNCELLEME – Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi
İstanbul’da okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı haberi
İstanbul’da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu haberi
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor haberi
Edirne’de su ürünleri denetimi yapıldı haberi
Kocaeli’de konteynerde çıkan yangın söndürüldü haberi
Esenler’de alev alan araç kullanılamaz hale geldi haberi
Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçının ardından haberi
GÜNCELLEME – Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli ve Düzce’de sis görüş mesafesini düşürdü haberi
GÜNCELLEME – Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi
İstanbul’da okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı haberi
İstanbul’da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu haberi
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor haberi
Edirne’de su ürünleri denetimi yapıldı haberi
Kocaeli’de konteynerde çıkan yangın söndürüldü haberi
Esenler’de alev alan araç kullanılamaz hale geldi haberi
Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçının ardından haberi
GÜNCELLEME – Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor haberi

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan ve bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.Vakıf Mahallesi Aksu Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor haberi

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan ve bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Vakıf Mahallesi Aksu Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin yanındaki tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.

İlgili Haberler

Esenler’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı haberi
Yerel
2 Şubat 2025, 22:55

Esenler’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı haberi

Edirne’de apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
2 Şubat 2025, 22:55

Edirne’de apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın söndürüldü haberi

Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı haberi
Yerel
2 Şubat 2025, 22:04

Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı haberi

Şarkıcı Resul Dindar Tekirdağ’da konser verdi haberi
Yerel
2 Şubat 2025, 21:40

Şarkıcı Resul Dindar Tekirdağ’da konser verdi haberi

Ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy öncülüğünde 80 sanatçı Gazze için resim çizdi haberi
Yerel
2 Şubat 2025, 21:14

Ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy öncülüğünde 80 sanatçı Gazze için resim çizdi haberi

Amed Sportif Faaliyetler – Sakaryaspor maçının ardından haberi
Yerel
2 Şubat 2025, 20:05

Amed Sportif Faaliyetler – Sakaryaspor maçının ardından haberi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç “Özgürlük için Barış” mitinginde konuştu: haberi DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç “Özgürlük için Barış” mitinginde konuştu: haberi Bursa’da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı haberi Bursa’da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı haberi