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Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan ve bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.Vakıf Mahallesi Aksu Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen ...