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Bursa’da “Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü” adlı oyun sahnelendi haberi

BURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında "Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü" adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu. Barış Manço K...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da “Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü” adlı oyun sahnelendi haberi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen “Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali” kapsamında “Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü” adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde Konya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunu, Emine Erdem Alpyürük kaleme aldı.

Sahnede Deniz Yuca, Cengizhan Eminoğlu, Fatih Yağlıcan, Burçin Eminoğlu, Melisa Kocaman ve Yusuf Can Sancaklı gibi oyuncular performans sergiledi.

Gecenin sonunda Bursalı sanatseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.

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