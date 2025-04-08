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Bursa’da “Inishmorelu Yüzbaşı” oyunu seyirciyle buluştu haberi

BURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Inishmorelu Yüzbaşı" oyunu perde açtı.Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde Kosova-Tiyatro Adriana...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da “Inishmorelu Yüzbaşı” oyunu seyirciyle buluştu haberi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen “Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali”nde “Inishmorelu Yüzbaşı” oyunu perde açtı.

Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde Kosova-Tiyatro Adriana tarafından sahnelenen oyunu Bursalı sanatseverler, sahne üzerine yansıtılan çeviri metinleri eşliğinde seyretti.

Gecenin sonunda Bursalı tiyatroseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.

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