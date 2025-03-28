Bursa’da inşaat sektöründeki dernekler bir araya gelerek federasyon kurdu haberi

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İMSİAD) öncülüğünde birleşen Bilecik, İnegöl, Yenişehir ve Karacabey'deki müteahhit dernekleri, inşaat sektöründe yeni bir çatı kuruluş olacak İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu'nu (İMSİFED) kurdu.

Kentteki bir restoranda iftar programı düzenleyen İMSİAD, İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu'nun kuruluş imza törenini gerçekleştirdi.

Programda konuşan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, ramazan ayının bereketini, huzurunu ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sektör sorunlarının çözümleri ve sosyal sorumluluk adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Demir, kentsel dönüşümün önünde ciddi engellerin bulunduğunu, engelleri aşmak için umut verici adımlar atılmaya başlandığını belirtti.

Zorlukların üstesinden gelebilmek ve sektörün gelişimini hızlandırmak için birlikte hareket etmenin önemine değinen Demir, “Bu inancın somut bir göstergesi olarak, komşu il ve ilçelerdeki meslektaşlarımızla güç birliği yapma yoluna gittik. Bilecik, İnegöl, Yenişehir ve Karacabey müteahhit dernekleri ile birlikte bir federasyon kurma çalışmalarımızı nihai noktaya getirdik. Federasyonumuz İMSİFED'in kuruluş imza törenini gerçekleştirdik.” diye konuştu.

İMSİFED'in inşaat sektöründe yeni bir çatı örgüt olacağını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

“Hep birlikte kuracağımız federasyonun sektörümüze büyük bir güç katacağına inanıyoruz. Bilecik'ten Karacabey'e, İnegöl'den Yenişehir'e kadar geniş bir coğrafyadaki meslektaşlarımız aynı masada buluştuğunda, bundan kazançlı çıkacak olan yine bizim sektörümüz, bizim şehirlerimiz olacak. İnanıyorum ki bu federasyon hamlesi camiamıza yeni bir soluk getirecek, hepimize motivasyon aşılayacak ve bizleri daha büyük başarılara taşıyacaktır.”

Demir, dernek bünyesinde genç mühendis, mimar ve müteahhitlerimizden oluşan Genç İMSİAD'ı kurduklarını, bu oluşumun geleceğin sektör liderlerini, yani gençleri, İMSİAD çatısı altında buluşturacağını anlattı.

Konuşmaların ardından İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, İnegöl Müteahhitleri Derneği Danışma Kurulu Başkanı Yusuf Şehitoğlu, Karacabey İMSİAD Başkanı Süleyman Garip, Yenişehir İMSİAD Başkanı Emrah Taşcan ve Bilecik Müteahhit Derneği Başkanı Mehmet Yağız, İMSİFED'in kuruluşunu gerçekleştiren resmi imzaları attı.

Demir ve protokol üyeleri, daha sonra yeni kurulan Genç İMSİAD'ın kurucu üyelerine berat takdim etti.

Programa, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Teknik Üniversitesi rektör yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.