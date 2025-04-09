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Bursa’da kanserle savaşta farkındalık oluşturanlar ödüllendirildi haberi

BURSA (AA) - Bursa'da onkoloji alanında farkındalık gösterenlere ödül verildi.Bursa Kanserle Savaş Derneğince Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Ödül Gecesi"nde kanserle mücadelede farkındalık yaratmak için emek veren 16 ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da kanserle savaşta farkındalık oluşturanlar ödüllendirildi haberi

Bursa'da onkoloji alanında farkındalık gösterenlere ödül verildi.

Bursa Kanserle Savaş Derneğince Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen “Gönülden Gönüle Ödül Gecesi”nde kanserle mücadelede farkındalık yaratmak için emek veren 16 isim ödüle layık görüldü.

Kanseri yenen kadınların istihdam edilmesine katkı sağlayan 10 işletme, toplumsal farkındalık ve duyarlılıkları dolayısıyla “İstihdam Ödülü” aldı.

Bursa Kanserle Savaş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ecemiş, etkinliğin ödül alanları değil tüm gönül dostlarını onurlandıran bir buluşma olduğunu dile getirerek, “Kanserle mücadelede dayanışmanın ve iyileşmenin ne denli güçlü bir etkisi olduğunu bir kez daha gördük. Gönülden gönüle kurulan bu köprünün her geçen gün daha da büyüyeceğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Programa çok sayıda davetli katıldı.

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