Bursa’da karşı şeride geçerek otomobile çarpan ambulanstaki 4 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde hasta taşıyan ambulansın, karşı şeride geçerek otomobile çarptıktan sonra devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Bursa Asfaltı Caddesi'nde Mudanya Devlet Hastanesine hasta taşıyan ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra karşı şeride geçen ambulans, 16 ACE 622 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada ambulanstaki 3 görevli ile hasta yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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