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Sultangazi’de kazaya karışan kamyonun dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Viyolonsel sanatçısı Raphaela Gromes, Bursa’da konser verdi
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Tekirdağ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
“Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filminin galası yapıldı
Edirne’de, Gazze’deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi
Sarıyer’de seyir halindeyken alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi
Balıkesir’de kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni yaşayan Sakarya’nın merkezi kentsel dönüşüme giriyor
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Bursa’da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin yayaya çarpmasını sonucu 2 kişi yaralandı.

M.E. (16) idaresindeki 16 BMS 996 plakalı motosiklet, Yeniceköy Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan D.U'ya (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile D.U, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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