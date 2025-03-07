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Bilecik’te yetiştirilen yeşil soğan kadınların elinde demetlenip satışa sunuluyor haberi
Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, Beykoz Belediyesini ziyaretinde konuştu: haberi
Bursa’da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı haberi
Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi’nden 1 Kadın 1001 Emek Projesi haberi
Bursa’da “Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri” sergisi açıldı haberi
TREDAŞ kadın çalışanlarına “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle 1 gün izin verdi haberi
Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra “Vesikali Yarim” filmi için bir araya geldi haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
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Bursa’da “Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri” sergisi açıldı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da Cumhuriyet'in 102'nci yılından ilhamla adlandırılan "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında "Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri" sergisi açıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Bu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da “Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri” sergisi açıldı haberi

Bursa'da Cumhuriyet'in 102'nci yılından ilhamla adlandırılan “100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi” kapsamında “Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri” sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Bursa Arkeoloji Müzesi'nde açılan sergide, tarihi Bithynia mezar stelleri izlenime sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, mezar taşlarının unutulmaz olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkan Vekili Serkan Gedük ise antik dönemde, yaşayanlar ile ölen kişi arasında somut bağları kurma açısından mezar stellerinin çok kıymetli eserler olduğunu belirterek, “Bunlar dünyada eşi benzeri olmayan mezar stelleri. Bu anlamda çok kıymetliler.” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de Bursa'daki 33 müze ve 2 ören yerinde yılda 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlandığını belirterek, “100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi” kapsamında Bursa'da toplam 5 serginin açılmasının planlandığını bildirdi.

Açılışa Bursa Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ve sanatseverler katıldı.

Sergi, mart sonuna kadar açık kalacak.

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