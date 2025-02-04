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Bursa’da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bera Holding sürdürülebilir büyüme hedeflerine hız verdi haberi
Trakya’da gübre satışı yapan bayiler denetlendi haberi
Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı haberi
Ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına alınması çiftçiyi kuraklık riskine karşı koruyacak haberi
Kırklareli Valisi Turan’dan ziyaretler haberi
Bursa’da 7 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Yalova’da aracında çakar tertibatı bulunan sürücüye 138 bin lira ceza kesildi haberi
Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Sakarya’da Müslüman oldu haberi
Bilecik’te geçen sene düzenlenen 490 operasyonda 124 şüpheli tutuklandı haberi
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Bursa’da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Kemerçeşme Mahallesi'nde bulunan oto aksesuar işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı....

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kemerçeşme Mahallesi'nde bulunan oto aksesuar işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve bitişikteki işletmelerin zarar görmemesi için çalışmasını sürdürüyor.

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