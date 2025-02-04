Bursa’da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kemerçeşme Mahallesi'nde bulunan oto aksesuar işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve bitişikteki işletmelerin zarar görmemesi için çalışmasını sürdürüyor.
Fenerbahçeli Milan Skriniar, Edin Dzeko’nun uzun yıllar futbol oynayabileceğine inanıyor: haberi
Gaziosmanpaşa’da eczaneye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında haberi
AK Parti’li Sarıçam’dan, Edirne Belediyesinin Kırklareli’ndeki barajdan su almasına tepki: haberi
Balıkesir’de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi