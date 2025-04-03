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Bursa’da oto tamir dükkanında çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oto yedek parça ve tamir dükkanında çıkan yangın söndürüldü.Üçevler Mahallesi Küçüksanayı Sitesi'nde bulunan oto yedek parça ve tamir dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büy...