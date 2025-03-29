Bursa’da otomobilin durakta bekleyenlere çarptığı kazada yaralananlardan biri öldü haberi

Bursa'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada, yaralananlardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde dün otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı yaralanan 6 kişiden ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Mesut Cambaz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

A.K. yönetimindeki 34 RB 2568 plakalı otomobil, dün kontrolden çıkıp durakta otobüs bekleyenlere çarpmış, yaralanan 6 kişi çevredeki çeşitli hastanelerde tedaviye alınmıştı.