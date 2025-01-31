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Bursa’da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah imalatı ve ticaretini yaptığı belirlen...