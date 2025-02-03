SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’nin açılış töreninde konuştu: (1) haberi
Ocak ayı dış ticaret verileri Trabzon’da açıklandı haberi
Sompo Sigorta geçen yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüdü haberi
Kırklareli’nde yoğun sis etkili oluyor haberi
Bursa’da taşkınların önüne geçmek amacıyla dere temizliği yapılıyor haberi
DSİ Genel Müdürlüğü, Bursa’da 22 yılda 148 tesisi hizmete aldı haberi
EY, Jeostratejik Görünüm 2025 raporunu yayımlandı haberi
Akbank’tan “Haftalık Ödemeli Taksitli Ticari Kredi” haberi
Tekirdağ’da drift atan ehliyetsiz sürücüye 84 bin 739 lira ceza haberi
Tekirdağ’daki ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada sesten etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’nin açılış töreninde konuştu: (1) haberi
Ocak ayı dış ticaret verileri Trabzon’da açıklandı haberi
Sompo Sigorta geçen yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüdü haberi
Kırklareli’nde yoğun sis etkili oluyor haberi
Bursa’da taşkınların önüne geçmek amacıyla dere temizliği yapılıyor haberi
DSİ Genel Müdürlüğü, Bursa’da 22 yılda 148 tesisi hizmete aldı haberi
EY, Jeostratejik Görünüm 2025 raporunu yayımlandı haberi
Akbank’tan “Haftalık Ödemeli Taksitli Ticari Kredi” haberi
Tekirdağ’da drift atan ehliyetsiz sürücüye 84 bin 739 lira ceza haberi
Tekirdağ’daki ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada sesten etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da taşkınların önüne geçmek amacıyla dere temizliği yapılıyor haberi

Bursa’da taşkınların önüne geçmek amacıyla dere temizliği yapılıyor haberi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, olası yağışların neden olabileceği taşkınların önüne geçmek amacıyla kentteki ve ilçelerdeki derelerde temizlik ile ıslah çalışmalarının yapıldığını bildirdi.Belediyeden yapılan yazılı açıkla...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da taşkınların önüne geçmek amacıyla dere temizliği yapılıyor haberi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, olası yağışların neden olabileceği taşkınların önüne geçmek amacıyla kentteki ve ilçelerdeki derelerde temizlik ile ıslah çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, son yıllarda dünya genelinde önemli bir problem haline gelen küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak ani yağışlar yüzünden yaşanan sel felaketlerini önlemek amacıyla Bursa'daki 17 ilçede dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları hayata geçirildi.

Taşkın koruma çalışmaları kapsamında dere temizliğinde bulunan ekipler, Ayvalı Deresi, Mudanya Çınarlı Deresi ve Karanlık Deresi'nde de çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sağlıklı bir kentin ancak güçlü bir altyapı üzerine inşa edilebileceğini belirtti.

Kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede de altyapı çalışmalarından taviz vermediklerinin altını çizen Bozbey, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının iyileştirilmesinin yanında dere ıslah ve temizliği çalışmalarının da yağışların neden olabileceği olası taşkın ve sel felaketlerinin önlenmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bozbey, BUSKİ marifetiyle periyodik aralıklarla gerçekleştirilen dere temizliklerine hız verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Son olarak Nilüfer ilçesi Yüzüncü Yıl, 29 Ekim, Ertuğrul, Altınşehir, Özlüce ve 19 Mayıs mahallelerinden geçen Ayvalı Deresi, Mudanya Çınarlı Deresi ve yine Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nden geçen Karanlık Deresi’nde temizlik çalışmalarını başlattık. Taşkınların ve olası sel felaketlerinin önüne geçilmesinde, derelerin ıslahı ve temizliği büyük önem taşıyor. Derelerdeki canlı hayatının devam etmesi için de temizlik çalışmalarını önemsiyoruz.”

Dere
Temizlik

İlgili Haberler

Bilecik’te devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte etlik büyükbaş hayvan yetiştiriyor haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 12:24

Bilecik’te devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte etlik büyükbaş hayvan yetiştiriyor haberi

Suyun kıymeti çocuklara “Su Kardeşliği” projesi ile öğretiliyor haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 12:14

Suyun kıymeti çocuklara “Su Kardeşliği” projesi ile öğretiliyor haberi

Lösemiyi yenen genç, kaybettiği arkadaşlarının anısını kanserli çocuklara destekle yaşatıyor haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 12:14

Lösemiyi yenen genç, kaybettiği arkadaşlarının anısını kanserli çocuklara destekle yaşatıyor haberi

Göz tansiyonunda tedaviye geç kalınması körlüğe neden olabilir haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 12:04

Göz tansiyonunda tedaviye geç kalınması körlüğe neden olabilir haberi

Tekirdağ’da “1. Hamsi ve Mıhlama Festivali” binlerce kişiyi ağırladı haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 11:55

Tekirdağ’da “1. Hamsi ve Mıhlama Festivali” binlerce kişiyi ağırladı haberi

Migros’un iklim değişikliğiyle mücadelesine uluslararası onay haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 11:46

Migros’un iklim değişikliğiyle mücadelesine uluslararası onay haberi

Edirne’de üretilen yangın battaniyesi ve koruyucu ürünler talep görüyor haberi Edirne’de üretilen yangın battaniyesi ve koruyucu ürünler talep görüyor haberi Balıkesir’de çıkan yangında 3 bina kullanılamaz hale geldi haberi Balıkesir’de çıkan yangında 3 bina kullanılamaz hale geldi haberi