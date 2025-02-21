Bursa’da Teknoloji Zirvesi başladı haberi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi organizasyonuyla “Yapay Zeka: Geleceğin Şekillendiricisi” başlığıyla düzenlenen Teknoloji Zirvesi, başladı.

Bir otelde gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, yaptıkları tüm organizasyonlarda bir katma değer oluşturmaya, Türkiye'de yaptıkları organizasyonlara ise farklı ülkelerden paydaşları dahil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Zirveye G20 Genç Girişimciler İttifakı Çin Konseyi Başkanı Tianqi Han'ın da katıldığını aktaran Yıldırım, “Yapay zekada ve diğer teknolojilerde Çin, çıtayı çok yükseltti. Bu nedenle onların bizimle burada olması ve son teknolojik gelişmeleri kendilerinden dinlememiz, önemli diye düşünüyorum.” dedi.

Gürkan Yıldırım, gündemde olan teknoloji ile asıl gündemde olması gerekenin farkının yapay zekayla görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Yazılı insanlık tarihinin en büyük ilerlemelerinden bir tanesini uzaktan izlememeliyiz. İş dünyamızın ve kamu kurumlarının bir arada, aynı yöne baktığı bir yolu hızlı şekilde yürümeliyiz. Ekonomi tarihinde, büyük dönüşümleri gördüğümüzde arkasında hep girişimciliği, ticareti, işbirliklerini ve bunları takip eden yeni kural ve regülasyonları görüyoruz. TÜGİAD olarak, girişimciliği ülkemizin kalkınmasında, dünya ekonomisinin ahenginde bir odak olarak görüyoruz. Yapay zeka da DNA'mızda olan bu duruşu göstereceğimiz bir alan olarak ortaya çıkıyor.”

– TÜGİAD, Çin'e şube açacak

Yıldırım, 6-12 Nisan tarihleri arasında Çin ziyareti gerçekleştireceklerini, bir yıldır yaptıkları çalışmalar neticesinde TÜGİAD'ın ilk yurt dışı resmi şubesini açmayı planladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Teknoloji ve yenilenebilir enerji konulu, şirketlerin bir araya geldiği, sermayeye ulaşım sağlayabileceğimiz, belki ülkemize teknoloji transferi yapabileceğimiz, yeni ortaklıklar kurabileceğimiz, pazarlığımızı geliştirebileceğimiz bir hedef üzerine, TÜGİAD Çin Merkezi üzerine çalışmalarımız var. Şu ana kadar 50'nin üzerinde katılımcı profilimiz var, hem enerji hem de diğer sektörlerden. Bizimle olmak, Çin'de var olmak ve iş geliştirmek isteyen teknoloji ve sermaye transferi yapmak isteyenleri davet ediyoruz.”

Yıldırım, ekim ayında ABD, ardından Balkanlar'da şube açılışı, Türk devletlerinde bir federasyon kurma modeli üzerine çalıştıklarını aktardı.

– “Bu teknolojinin hızlı gelişimi, sınırları daha önce hayal dahi edilemeyecek şekilde zorluyor”

Zirve Koordinatörü Ersoy Tabaklar da zirveyle yalnızca yapay zeka üzerine bir diyalog oluşturmayı değil, bu devrim niteliğindeki teknolojinin geleceği nasıl şekillendirdiğini ele almayı, hem insanlığa hem de teknolojik ilerlemeye katkı sağlayacak yolları keşfetmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yapay zekanın birçok alanda etkili bir dönüşüm aracı olduğunu dile getiren Tabaklar, şöyle devam etti:

“Bu teknolojinin hızlı gelişimi, sınırları daha önce hayal dahi edilemeyecek şekilde zorluyor. Yapay zekanın gücü, yalnızca teknolojik becerilerden değil, insan hayatına anlamlı katkılar sağlama potansiyelinden de kaynaklanmaktadır. Bu zirvede, yapay zekanın teknik başarılarından daha ötesini, bu teknolojiyle topluma ve insanlığa ne gibi değerler katabileceğimizi konuşacağız. Yapay zeka, yalnızca bir araç değil, bizimle işbirliği yapan bir akıllı ortak gibi. Bu ortaklık, bizlere daha yüksek hız ve verimlilik sağlarken büyük bir etik sorumluluğu da beraberinde getirmekte. Yapay zekayla yaşadığımız bu yeni çağda, veri güvenliğinden bireylerin haklarına ve özel hayatın korunmasına kadar dikkat edilmesi gereken sorumluluklar var. Görevimiz, bu teknolojiyi yalnızca verimliliği arttırmak için kullanmak değil, toplumsal faydayı gözeterek, güven ve etik değerler çerçevesinde, bu dönüşümü gerçekleştirebilmektir.”

Tabaklar, zirvenin yapay zeka ile ilgili özellikle veri gizliliği, ayrımcılıktan uzak sistemler oluşturmak gibi konuların altını çizmek, güvenilir ve şeffaf yapay zeka sistemleri geliştirmek, daha adil, daha şeffaf, daha insan odaklı bir yapay zeka ekosistemi oluşturmak için çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

Zirvede, “Finansal teknolojiler ve yapay zeka”, “Akıllı fabrikalar”, “Bankacılıkta yapay zeka uygulamaları”, “Adaletin dijital dönüşümü: yapay zeka ve hukukta yeni ufuklar”, “Robotlar sanat yapar mı?”, “Yapay zeka ve yetenek yönetimi” ve “Yapay zeka özgür iradeye sahip olabilir mi?” başlıkları işlenecek.