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Bursa’da Uluabat Gölü çevresinde göç mevsimi başlayan leylekler için yuvalar hazırlandı haberi
İnegöl’de polis ekipleri trafik uygulaması yaptı haberi
“Hayaletle Dans” oyunu Bursa’da sahnelendi haberi
İstanbul’da kaybolan Ece Gürel Belgrad Ormanı’nda sağ bulundu haberi
Bursa’da ahşap evde çıkan yangında bedensel engelli kadın öldü haberi
GÜNCELLEME 3 – İstanbul’da kaybolan Ece Gürel’i arama çalışmaları sürüyor haberi
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı haberi
BESOB, gönüllü esnaftan oluşan arama kurtarma ekibini tanıttı haberi
Edirne Valisi Sezer, madencilerle iftar yaptı: haberi
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Bursa’da Uluabat Gölü çevresinde göç mevsimi başlayan leylekler için yuvalar hazırlandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekipleri, baharın müjdecisi leyleklerin gelişi için Uluabat Gölü çevresindeki mahallelerde 7 leylek yuvası daha kurdu.UEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, saha ekipleri, Bursa'daki uğrak l...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da Uluabat Gölü çevresinde göç mevsimi başlayan leylekler için yuvalar hazırlandı haberi

Bursa'da Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekipleri, baharın müjdecisi leyleklerin gelişi için Uluabat Gölü çevresindeki mahallelerde 7 leylek yuvası daha kurdu.

UEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, saha ekipleri, Bursa'daki uğrak lokasyonlarından, Yaren leyleğin de geldiği Eskikaraağaç, Gölyazı ve Fadıllı mahallelerinde leylekler için hazırlıklarını tamamladı.

Yuvaların yerleştirileceği lokasyonlar ve teknik yapısına ilişkin detayları biyosistem mühendisleri ve kuşbilimcilerle işbirliği sağlayarak belirleyen UEDAŞ, tüm güvenlik önlemlerini alarak 7 yuvanın montajını tamamladı.

Açıklamada projenin detaylarına ilişkin görüşlerine yer verilen Uludağ Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Öktem, şu ifadeleri kullandı:

“Enerji grubu olarak büyük bir bölgede faaliyet gösteriyoruz. Birçok insana ve canlıya dokunuyoruz. Bu konuda kendimize bir sosyal sorumluluk bilinci aşıladık. İçinde bulunduğumuz doğaya ve topluma karşı bir borcumuzun olduğunu hissediyoruz. Bugün burada hizmet bölgemizi göç yolu olarak değerlendiren leylekler için yer aldık. 'Elektrik direklerimiz onlar için dinlenme tesisi oldu.' diyebiliriz. 2012 yılından beri onlara daha konforlu bir göç ve konaklama alanı oluşturabilmek için yuvalar hazırlıyoruz. Şimdiye kadar Gölyazı, Eskikaraağaç ve Fadıllı'da toplam 100 yuva yerleştirdik. Bugün de 7 yuvanın montajını gerçekleştiriyoruz.

Yuvalarımızı yaparken hem yerlerinin belirlenmesi hem de daha ergonomik olabilmesi için Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinden destek aldık.”

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