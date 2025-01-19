Bursa’da yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

BURSA (AA) – İnegöl’e bağlı İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 ADP 018 plakalı aracın sürücüsü F.A. (20), seyir halindeyken 17 AA 415 plakalı araca hafif şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki tel örgülere ve beton duvara çarparak durabildi.

Kazada, F.A. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.