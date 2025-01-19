SON DAKİKA
“Kar kaplanları”, Kırklareli’nde köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesaide
Kırklareli’nde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi
İstanbul, atık suların arıtılmasında eylem planının gerisinde kaldı
Bursa’da yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Bursa’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Azerbaycanlı ressam, kas hastası 4 yaşındaki Yakup’un dev portresini resmetti
Fatih’te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Marmara Denizi’ne derin deşarjla atık bırakılması görüntülendi
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu
Sakarya’da seyir halindeyken alev alan tır yandı
“Kar kaplanları”, Kırklareli’nde köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesaide
Kırklareli’nde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi
İstanbul, atık suların arıtılmasında eylem planının gerisinde kaldı
Bursa’da yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Bursa’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Azerbaycanlı ressam, kas hastası 4 yaşındaki Yakup’un dev portresini resmetti
Fatih’te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Marmara Denizi’ne derin deşarjla atık bırakılması görüntülendi
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu
Sakarya’da seyir halindeyken alev alan tır yandı
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa’da yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

BURSA (AA) – İnegöl’e bağlı İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 ADP 018 plakalı aracın sürücüsü F.A. (20), seyir halindeyken 17 AA 415 plakalı araca hafif şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki tel örgülere ve beton duvara çarparak durabildi.

Kazada, F.A. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlgili Haberler

Bakan Göktaş, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuştu:
Yerel
18 Ocak 2025, 20:34

Bakan Göktaş, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuştu:

AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı
Yerel
18 Ocak 2025, 20:00

AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı

Ege Denizi’nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel
18 Ocak 2025, 19:44

Ege Denizi’nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
Yerel
18 Ocak 2025, 19:04

Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

CHP kapalı grup toplantısı İstanbul’da yapıldı
Yerel
18 Ocak 2025, 18:16

CHP kapalı grup toplantısı İstanbul’da yapıldı

“Ahtamar Efsanesi” müzikali AKM’de sanatseverlerle buluşacak
Yerel
18 Ocak 2025, 17:44

“Ahtamar Efsanesi” müzikali AKM’de sanatseverlerle buluşacak

Tekirdağ’da bir esnaf, öğrencilere notlarına bakmaksızın cep telefonu aksesuarları hediye etti Tekirdağ’da bir esnaf, öğrencilere notlarına bakmaksızın cep telefonu aksesuarları hediye etti Tekirdağ’da husumetlisinin aracına zarar veren şüpheli gözaltına alındı Tekirdağ’da husumetlisinin aracına zarar veren şüpheli gözaltına alındı