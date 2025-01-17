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Bursa’da Zeka Oyunları Süper Ligi törenle başladı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da Zeka Oyunları Süper Ligi törenle başladı

BURSA (AA) – Bursa'da 4'üncüsü düzenlenen Zeka Oyunları Süper Ligi gerçekleştirildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “oyun dostluğu güçlendirir” sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlendiği Zeka Oyunları Süper Ligi, BEBKA Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, zili çalarak ilk karşılaşmayı başlattı.

Açılış törenine, eski AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, okul müdürleri, projede görev alan gönüllü öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Zeka Oyunları Süper Ligi, 9 ilçeden 97 ilkokul ve 56 ortaokuldan 1300 öğrenci ve 183 öğretmenin rehberliğinde 5 ay boyunca devam edecek.

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