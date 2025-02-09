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Bursa’da “Zonguldak Hasret Gecesi” düzenlendi haberi
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Edirne’de pansiyonlarda yapılan denetimde 10 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Bahçelievler’de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı haberi
Kartepe’de hafta sonu yoğunluğu haberi
Bağcılar’da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi
Kuzey Ege’de denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık limanın kalıntıları ortaya çıktı haberi
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Bursa’da “Zonguldak Hasret Gecesi” düzenlendi haberi

BURSA (AA) - Zonguldak Dernekleri Federasyonu ve Bursa Zonguldaklılar Derneği tarafından organize edilen "Zonguldak Hasret Gecesi"ne Bursalı vatandaşlar ilgi gösterdi.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde sahne alan Ma...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da “Zonguldak Hasret Gecesi” düzenlendi haberi

Zonguldak Dernekleri Federasyonu ve Bursa Zonguldaklılar Derneği tarafından organize edilen “Zonguldak Hasret Gecesi”ne Bursalı vatandaşlar ilgi gösterdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde sahne alan Madenci Korosu'nu şef Dursun Nazlı yönetti.

Gecede sahne alan solistler ve koro “Su Sızıyor”, “Mavi Boncuk” ve “Minnet Eylemem” gibi eserleri seslendirdi.

Konser sonunda koro ve orkestranın performansı etkinliğe katılanlar tarafından alkışlandı.

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