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Bursa’da “Zonguldak Hasret Gecesi” düzenlendi haberi

BURSA (AA) - Zonguldak Dernekleri Federasyonu ve Bursa Zonguldaklılar Derneği tarafından organize edilen "Zonguldak Hasret Gecesi"ne Bursalı vatandaşlar ilgi gösterdi.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde sahne alan Ma...