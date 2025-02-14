Bursa’daki trafik denetiminde 17 sürücüye ceza haberi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan trafik denetiminde 17 sürücüye toplam 100 bin lira ceza uyguladı.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı mevkiinde radar denetimi gerçekleştirdi.
Polis, hız sınırını aşan 17 sürücüye toplam 100 bin lira ceza uyguladı. Denetimlerde, sürücülere hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.â
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