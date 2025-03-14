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Kocaeli limanları yıllık 100 milyon tonluk yük hacmine adım adım yaklaşıyor haberi
Türk çocuk cerrahı, uzak coğrafyalarda şifa dağıtıyor haberi
TÜ’de “Balkanlarda Göç ve Kadın Konferansı” düzenlendi haberi
Bursa’nın kimya ihracatında bu yıl 1 milyar doları aşması hedefleniyor haberi
Sıcakların erken başladığı Edirne’de ayçiçeği üreticilerine “erken ekim” önerisi haberi
Tekirdağ’da “Aşk-ı İlahi” konseri düzenlendi haberi
İklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar Trakya’da tarımda hastalık ve zararlı popülasyonunu artırabilir haberi
Balıkesir’de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi
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Bursa’nın kimya ihracatında bu yıl 1 milyar doları aşması hedefleniyor haberi

- BTSO Kimya Konseyi Başkanı İlker Duran: - "Pandemi süreci işimizi çok hızlandırdı. Sektörün alt grubu olan hijyen sektörü, çok güzel bir performans sergiledi. Ürünlerimizle dünyada aranılan, istenilen ve güvenilen bir ülke haline geldik"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’nın kimya ihracatında bu yıl 1 milyar doları aşması hedefleniyor haberi

CEM ŞAN – Türkiye'nin ihracatında ikinci sırada yer alan kimya sektöründe önemli üreticilerin bulunduğu Bursa'dan bu yıl 1 milyar dolarlık dış satım yapılması öngörülüyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Konseyi Başkanı İlker Duran, AA muhabirine, Türkiye'de otomotivden sonra ihracatta ikinci sırada bulunan kimya sektöründe geçen yıl 30,8 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini, bu yılki hedefin de 35 milyar dolar olduğunu söyledi.

Sektörün Türkiye'de yaklaşık 300 bin kişiye iş sağladığını belirten Duran, kimya sektörünün özellikle katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünlerle dünya pazarında hak ettiği yeri alacağını vurguladı.

Duran, Bursa'nın kimya sektöründeki ihracatının geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 23,8 artışla 695 milyon 936 bin dolardan 861 milyon 848 bin dolara ulaştığını belirterek, “Bu artış oranının ve büyümenin bu yıl da devam etmesini bekliyoruz. Büyümenin bu yıl da aynı oranda gerçekleşmesi halinde Bursa'nın kimya sektöründeki ihracatının 1 milyar doları aşacağını öngörüyoruz.” dedi.

Kimya sektöründe özellikle ham madde konusunda yerlileşmeye daha çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Duran, şöyle konuştu:

“Bunu sağlayabilmek için de güçlü araştırma geliştirmeye ihtiyacımız var. Üniversite-sanayi işbirliğine kimya sektörü olarak çok önem veriyoruz. Üniversitelerimizin kimya bölümleri çok aktif bir şekilde çalışıyor. Bizler de sektör temsilcileri olarak bu ilişkileri daha da geliştirerek inovatif ürünlere bir an önce ağırlık vermemiz gerekiyor. Mutlaka ana ham madde üretimi noktasında kimya sektörünün çok acil yerlileşmeye ihtiyacı var. Bunun farkındayız.”

– “Ürünlerimizle dünyada aranılan ve güvenilen bir ülke haline geldik”

Duran, Türkiye'nin ihracat anlamında çok dinamik ve aktif yapıya sahip olduğuna dikkati çekerek, uluslararası arenada rekabet eden çok önemli firmaların bulunduğunu söyledi.

Pandeminin kimya sektörüne çok ciddi bir ivme kazandırdığına işaret eden Duran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İhracat hedefimiz olan ülkelere gitme noktasında pandemi süreci işimizi çok hızlandırdı. Sektörün alt grubu olan hijyen sektörü, çok güzel bir performans sergiledi. Gösterdiğimiz performans ve ürünlerimizle dünyada aranılan, istenilen ve güvenilen bir ülke haline geldik. Onun yansımaları şu anda da devam ediyor. Özellikle hijyen ürünlerine taleplerde bir herhangi bir azalma yok. İhracatımız, gayet güzel bir şekilde gidiyor. Bu avantajı farklı alanlara ve ürünlere yansıtma noktasında gayretler, çalışmalar var. Türkiye'de ihracatta ikinci olmasının ana sebeplerinden birisinin bu olduğunu düşünüyorum.”

Global anlamda ekonomide sıkıntı olduğuna değinen Duran, “İnşallah önümüzdeki süreçten sektör olarak daha da ümitliyiz. Bu durumdan daha da güçlü bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum.” dedi.

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