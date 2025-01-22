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Kocaeli’de taksicinin bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de evinde 3 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında ölen anne ve kızı için İstanbul’da cenaze töreni yapıldı haberi
İstanbul Valisi Gül, İSO ocak ayı meclis toplantısında konuştu: haberi
Üsküdar’da işçi konteynerlerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor haberi
Çanakkale’de yaşlı kadın evde ölü bulundu haberi
Çorlu’da polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı haberi
Edirne’de evinde sahte içki üreten şüpheli yakalandı haberi
Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği 530 araçlık otoparkın yüzde 70’i tamamlandı haberi
GÜNCELLEME 2 – Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine yeniden açıldı haberi
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Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği 530 araçlık otoparkın yüzde 70’i tamamlandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği 530 araçlık otoparkın yüzde 70’i tamamlandı haberi

SAKARYA (AA) – Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hastanelerin bulunduğu bölgede hizmete sunacağı katlı otoparkın inşası sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH), SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Acil Durum Hastanesi'nin yakınında 4 bin 500 metrekare alana inşa edilen 530 araç kapasiteli katlı otoparkta yüzde 70 oranında tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Hastaneler bölgesindeki park sorununa çözüm getirmek için inşa çalışmalarına başladığımız katlı otopark projemizde yüzde 70 seviyelerine gelindi. 4 bin 561 metrekare alan içerisinde 530 araç kapasiteli olarak hayata geçireceğimiz otoparkın kaba inşaatı tamamlandı, iç imalat çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede tamamlayacağımız otopark, bölgedeki park sorununa çözüm olacak.” ifadeleri kullanıldı.

Otopark

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