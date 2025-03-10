Çanakkale açıklarında 109 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Edirne’de forklift kazasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı haberi

Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan medrese “Genç Ofis ve müze” olarak hizmet verecek haberi

Tekirdağ’da drift atan iki araç sürücüsüne toplam 130 bin 138 lira ceza kesildi haberi

TAV’ın dört havalimanına hizmet kalitesi ödülü haberi

Ramazanda sağlıklı beslenme için kuru yemiş tüketilmesi tavsiyesi haberi

Tekirdağ’da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı haberi

Bursa’da iki mahallenin gençleri tarafından düzenlenen iftara yaklaşık 2 bin kişi katıldı haberi