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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi haberi
Edirne’de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı haberi
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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi. İzmir'den İstanbul'a giden, 116 metre boyundaki Panama bayraklı "Tayga" isimli kuru yük gemisinin makinesi Kepez önlerinde arızalandı.Kaptanın, ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi haberi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

İzmir'den İstanbul'a giden, 116 metre boyundaki Panama bayraklı “Tayga” isimli kuru yük gemisinin makinesi Kepez önlerinde arızalandı.

Kaptanın, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait “Türkeli” römorkörü sevk edildi.

Boğazı geçen diğer gemiler, arıza hakkında bilgilendirildi.

Manevrayla geri döndürülen gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

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