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Çanakkale Boğazı’ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliye gerçekleştirildi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan geminin sağlık problemi yaşayan kaptanı için, sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.Boğazdan geçen Liberya bayraklı 140 metre boyundaki "Khudayar Yusıfzade" isimli geminin kaptan...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale Boğazı’ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliye gerçekleştirildi haberi

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan geminin sağlık problemi yaşayan kaptanı için, sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Boğazdan geçen Liberya bayraklı 140 metre boyundaki “Khudayar Yusıfzade” isimli geminin kaptanı S.B'nin (52), kalp krizi geçirdiği şüphesiyle tıbbi tahliye talebinde bulunuldu.

Durumun sahil güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine Umurbey açıklarında gemiden bota alınan kaptan, Çanakkale Marina'ya getirilip UMKE ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye sevk edilen personelin tedavi altına alındığı öğrenildi.

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