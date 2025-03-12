Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünün teması “Yüz Onun” olarak belirlendi haberi

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için bu yıl “Yüz Onun” temasının belirlendiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkanlıkça düzenlenen tören ve kutlamaları ülkede ortak bir çizgide buluşturmak adına 2018'den itibaren her yıl bir tema belirlendiği ifade edildi.

2018'de “Birileri Var”, 2019'da “Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale”, 2020'de “Hilalin Gölgesinde Saklı Abideler”, 2021'de”İstiklalden İstikbale Çanakkale”, 2022'de “Bir Yanımız Hep Çanakkale”, 2023'te “Ruhumuzda Var”, 2024'te “Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale” olan temanın bu yıl “Yüz Onun” olarak tespit edildiği duyuruldu.

18 Mart günü Şehitler Abidesi’nde düzenlenecek olan törenin 110. yılında “Yüz Onun” temasının kullanılacağının belirtildiği açıklamada, bu temanın, 110 yıl önceki zaferin tarihsel anlamını vurgularken, o zaferi kazanmak için cesaretini, emeğini ve azmini ortaya koyan yüzlerin, kahraman askerlerin ve fedakar milletin duruşunun öne çıkardığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“'Yüz Onun' teması bu zaferi kazandıran o cesur yüzlerin, yıllar geçse de hala ruhumuzda ve bilincimizde yaşadığına, Türk milletinin o eşsiz direncinin ve kararlılığının bugüne kadar ulaşarak var olmaya devam ettiğine işaret ediyor. 'Yüz Onun' sadece 110 yıl önceki kahramanlıkları değil, o zaferi kazananların ruhunu ve kararlılığını da temsil ediyor. Bu zaferin her bir yüzü, Türk milletinin birlik ve direncinin zamansız bir ifadesi olarak bugün hala bizimle yaşıyor. Mehmetçiğin hatırasının, manevi mirasının, milli birlik ve beraberliğin harcı olan Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına düzenlenecek törenlere ait bilgi, belge, tasarım ve görsel birliğin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan materyallere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan 'www.18martetkinlikleri.com' sitesinden erişim sağlanıyor. 'Yüz Onun Zaferi' adı altında hazırlanan 1 dakikalık kamu spotu, ilgili mecralarda hafta etkinlikleri kapsamında gösterilecek.”