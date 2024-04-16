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Çanakkale Doku Kültürü ve Fidesi Üretim Tesisi’nin Temeli Atıldı

Çanakkale Doku Kültürü ve Fidesi Üretim Tesisi'nin temel atma töreni, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

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Tesisin temel atma töreninde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, üretici firma Microflor Biyoteknoloji ve Tarım Sanayi AŞ’nin üst yöneticileri Anja Hark-Borrmann ve Febe Flore ile Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ersoy katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından tesisin temelinin atılmasıyla sona eren programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Koordinatörü Recai Başaran, Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Kaya Üzen, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Müdürü Halit Duran, Microflor Biyoteknoloji ve Tarım Sanayi AŞ Türkiye Müdürü İbrahim Aydın ile davetliler katıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Çanakkale

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