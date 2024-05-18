Çanakkale Emniyeti Okul Çevrelerinde Denetim Yaptı

Çanakkale’de “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması” gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde, 159 okul ve çevresi, 67 park, bahçe ve mesire alanı, 29 metruk bina ve çevre, 62 büfe ve bakkal, 63 kahvehane, 6 oyun salonu, 16 internet kafe ile içkili ve umuma açık istirahat ve eğlence alanı kontrol edildi.

İLGİLİ HABER Tekirdağ’da Trafik Denetiminde 30 Sürücüye 113 Bin Lira Ceza Çanakkale'de, okul çevreleri ve servis araçlarının denetlendiği "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Uygulama" gerçekleştirildi.

Denetimlerde 1074 kişinin Ulusal Yargı Ağı Projesi Bilişim Sistemi (UYAP) ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirilirken, aranan 2 kişi yakalanarak haklarında idari işlem uygulandı.

Trafik yönünden de 198’i servis aracı olmak üzere 1444 araç kontrol edildi, kusurlu görülen 4’ü servis aracı 65 aracın sürücülerine cezai işlem uygulandı.