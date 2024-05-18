HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel »

Çanakkale Emniyeti Okul Çevrelerinde Denetim Yaptı

Çanakkale'de, okul çevreleri ve servis araçlarının denetlendiği "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Uygulama" gerçekleştirildi.

Yayınlanma:
ABONE OL

Çanakkale’de “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması” gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde, 159 okul ve çevresi, 67 park, bahçe ve mesire alanı, 29 metruk bina ve çevre, 62 büfe ve bakkal, 63 kahvehane, 6 oyun salonu, 16 internet kafe ile içkili ve umuma açık istirahat ve eğlence alanı kontrol edildi.

İLGİLİ HABER Tekirdağ’da Trafik Denetiminde 30 Sürücüye 113 Bin Lira Ceza
Çanakkale'de, okul çevreleri ve servis araçlarının denetlendiği "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Uygulama" gerçekleştirildi.

Denetimlerde 1074 kişinin Ulusal Yargı Ağı Projesi Bilişim Sistemi (UYAP) ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirilirken, aranan 2 kişi yakalanarak haklarında idari işlem uygulandı.

Trafik yönünden de 198’i servis aracı olmak üzere 1444 araç kontrol edildi, kusurlu görülen 4’ü servis aracı 65 aracın sürücülerine cezai işlem uygulandı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Çanakkale

İlgili Haberler

Türkiye Sakatlar Derneği Üyesi Gencin Hayali Gerçekleşti

Balıkesir’de Motokurye Cinayetinde Tutuklama: E.Ö.’nün Babası Orhan Ö. İçin Karar Verildi

Ayvacık’ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Sinekliğe Sıkışan Güvercini İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Çanakkale’de Yangın ve Deprem Tatbikatları Yapıldı

Ağaca Çarpan Hafif Ticari Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aziz Yıldırım Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı’nı Ziyaret Etti

Bedensel Engelli Öğretmen Verdiği Yaşam Mücadelesini Öğrencilerle Paylaştı

Hırsızlık Şüphesiyle Gözaltına Alınan 3 Kişiden 2’si Tutuklandı

Armutlu İlçesinde Bir Kadın Evinde Ölü Bulundu

Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi İçin Start Verildi

Salda Gölü Çevresine 4 Kızıl Geyik Salındı