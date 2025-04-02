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Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü haberi

ÇANAKKALE (AA) - Marmara ile Ege denizlerinin bir bölümünde aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, Çanakkale sahillerinde görüldü.Kentte özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj, kıyı şeridinin bir bölümünü kapladı.Kordon Boyu ile feribot iskelesinde...