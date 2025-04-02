HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü haberi

Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü haberi

ÇANAKKALE (AA) - Marmara ile Ege denizlerinin bir bölümünde aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, Çanakkale sahillerinde görüldü.Kentte özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj, kıyı şeridinin bir bölümünü kapladı.Kordon Boyu ile feribot iskelesinde...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü haberi

Marmara ile Ege denizlerinin bir bölümünde aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, Çanakkale sahillerinde görüldü.

Kentte özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj, kıyı şeridinin bir bölümünü kapladı.

Kordon Boyu ile feribot iskelesinde yoğunlaşan müsilaj, Avrupa Yakası'ndaki sahilde de gözlendi.

“Koltuk Barınağı” olarak bilinen eski feribot iskelesine yığılan müsilaj, boğazın kuzey ve güneyindeki akıntı alanlarında etkisini sürdürüyor.

İlgili Haberler

Hava araçlarının kalkışını ve manevralarını kolaylaştıracak yapay zeka destekli batarya geliştirildi haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 13:44

Hava araçlarının kalkışını ve manevralarını kolaylaştıracak yapay zeka destekli batarya geliştirildi haberi

Otizmli Ufuk kafede çalışarak sosyalleşiyor haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 13:10

Otizmli Ufuk kafede çalışarak sosyalleşiyor haberi

Tekirdağ’da Rakoczi Müzesi’nde bayram tatili hareketliliği haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 12:55

Tekirdağ’da Rakoczi Müzesi’nde bayram tatili hareketliliği haberi

Avrupa’dan ödüllü bonsai müzesinde 2025 yılı hedefi 10 bin ziyaretçi haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 12:34

Avrupa’dan ödüllü bonsai müzesinde 2025 yılı hedefi 10 bin ziyaretçi haberi

Sakarya İHH’dan Lübnan’a insanı yardım ulaştırıldı haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 12:14

Sakarya İHH’dan Lübnan’a insanı yardım ulaştırıldı haberi

Bağcılar’da kimlik kontrolü sırasında bekçinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 zanlı yakalandı haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 11:54

Bağcılar’da kimlik kontrolü sırasında bekçinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 zanlı yakalandı haberi

Kırklareli’nde belediye hoparlörlerinden Volkan Konak’ın şarkıları dinletildi haberi Kırklareli’nde belediye hoparlörlerinden Volkan Konak’ın şarkıları dinletildi haberi Wushuda hedef 2025’te madalya rekorunu tazelemek haberi Wushuda hedef 2025’te madalya rekorunu tazelemek haberi