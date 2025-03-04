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Çanakkale Savaşlarında destan yazan şehitler için davulunu çalarak Çanakkale’ye yürüyor haberi
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Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi
Bayındır Sağlık Grubu’ndan obezite tedavisine yönelik değerlendirme haberi
Kırklareli’nde öğrenciler obeziteye karşı güne fiziksel aktiviteyle başlıyor haberi
Bilecik’te devlet desteğiyle tesis kuran girişimci yılda 1000 ton ay çekirdeği eliyor haberi
Edirne Valisi Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde yapılacak haberi
Edirne’de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
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Çanakkale Savaşlarında destan yazan şehitler için davulunu çalarak Çanakkale’ye yürüyor haberi

- Tekirdağ'da denizin altında, havada paraşütle, kayak yaparken davul çalmasıyla tanınan müzisyen Ahmet Merih Çelik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü için yürüyerek Tekirdağ'dan Çanakkale'ye gidiyor - Müzisyen Çelik: - "Bu yürüyüşle şehitlerimizi anmak ve Çanakkale Zaferi'ne vurgu yapmak istiyorum. Ramazan olduğu için oruç nedeniyle biraz zor olacak ama Çanakkale'de destan yazan atalarımızın yaptıklarının yanında benim yaptığım hiçbir şey"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale Savaşlarında destan yazan şehitler için davulunu çalarak Çanakkale’ye yürüyor haberi

MESUT KARADUMAN – Tekirdağ'da “çılgın davulcu” olarak bilinen, denizin altında, havada paraşütle, kayak yaparken davul çalmasıyla tanınan müzisyen Ahmet Merih Çelik, bu sefer de şehitlerin anısına Çanakkale'ye yürüyor.

Farkındalık oluşturacak etkinliklere imza atan Çelik, Çanakkale şehitlerini anmak ve onların kahramanlıklarının unutulmaması için çalışma yapmak istedi.

Çelik, Çanakkale'de 110 yıl önce destan yazan şehitleri anmak için davulunu çalarak Çanakkale'ye yürümeye karar verdi.

Tekirdağ'dan davuluyla yürümeye başlayan Çelik, 160 kilometre yürüyerek Çanakkale'ye ulaşmayı hedefliyor.

– “Tekirdağlı olarak bizim için Çanakkale'nin ayrı bir önemi var”

Müzisyen Ahmet Merih Çelik, AA muhabirine, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlamalarına katılmak istediğini söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin unutulmaması gerektiğini ifade eden Çelik, “Milli şuuru biraz daha güçlendirmek, böyle önemli bir milli gururu herkese duyurmak, milli duyguları daha da ön plana almak için böyle bir faaliyet yapmak istedim. Zaten daha önceki sosyal sorumluluk projelerinde de fazlasıyla davulumla yer aldım. Bu sefer de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yola çıktım.” diye konuştu.

Çelik, Türk milletinin Çanakkale ruhunu hiçbir zaman kaybetmediğini ve bunun gelecek kuşaklara aktarılmasının da çok önemli olduğunu kaydetti.

Yapacağı yürüyüşün kendisi için çok anlamlı olacağını belirten Çelik, şöyle devam etti:

“Tekirdağlı olarak bizim için Çanakkale'nin ayrı bir önemi var. Çanakkale Savaşlarında gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay burada kuruldu. Savaşta 57. Alay'ın hepsi şehit düştü. Bu yürüyüşle şehitlerimizi anmak ve Çanakkale Zaferi'ne vurgu yapmak istiyorum. Ramazan olduğu için oruç nedeniyle biraz zor olacak ama Çanakkale'de destan yazan atalarımızın yaptıklarının yanında benim yaptığım hiçbir şey. O yüzden seve seve bu yürüyüşü yapacağım.”

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