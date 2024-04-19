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Çanakkale’de 16 Düzensiz Göçmen ve 2 Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

Çanakkale'de 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu 2 araçta Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda araçların yanı sıra el hava pompası, şambrel, 3 yağmurluk, çocuk can yeleği ve 19 bin 100 lira ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüleri M.T. ve A.B’nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Göçmen Kaçakçılığı

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