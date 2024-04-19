Çanakkale’de 16 Düzensiz Göçmen ve 2 Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu 2 araçta Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonda araçların yanı sıra el hava pompası, şambrel, 3 yağmurluk, çocuk can yeleği ve 19 bin 100 lira ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüleri M.T. ve A.B’nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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