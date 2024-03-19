HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel »

Çanakkale’de 84 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 Özbekistan uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Yayınlanma:
ABONE OL

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ile Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı ekipleri, Gelibolu’nun Sütlüce köyü Kuruhavuz mevkisinde, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Kara ve deniz unsurlarının yanı sıra İHA’ların da kullanıldığı operasyonda, İtalya’ya seyir halinde olduğu tespit edilen “CK Su Ürünleri-1” isimli balıkçı teknesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 84 Afganistan, İran, Irak, Filistin, Suriye ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

İLGİLİ HABER Edirne’de Tarihi Eser Operasyonunda Roma Dönemine Ait 14 Gözyaşı Şişesi Ele Geçirildi
Düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 Özbekistan uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Özbekistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Muhafazaya alınan tekne ise yediemine teslim edildi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Asayiş
Çanakkale
Düzensiz Göçmen
Gelibolu

İlgili Haberler

Erenler İlçesinde Çocuklar Ramazan Şenlikleriyle Eğleniyor

Van’da Sağanak ve Kar Etkisini Sürdürüyor

Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Yakalandı

Gördesli Makbule Efe Şehadetinin 102. Yılında Sındırgı’daki Kabri Başında Anıldı

Çanakkale Savaşı’nda Şifa Dağıtan Hastane Binası Müze Olarak Düzenlendi

Zabıta Müdürlüğü Fırınları Denetliyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin Beyoğlu’nda Ortaokul Temel Atma Törenine Katıldı

Bursa’da Yıl İçerisinde 180 Bin fidan Toprakla Buluşturulacak

Kocaeli’de Çıkan Silahlı Kavgada 1 Kişi Ağır Yaralandı

Kargodaki Çeklerin Çalınıp Dolandırıcılık Yapılmasına İlişkin 48 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ’da 230 Bin Makaron Ele Geçirildi

PKK/KCK’nın Sözde Sorumlularından Rojda Bilen Etkisiz Hale Getirildi