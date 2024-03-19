Çanakkale’de 84 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ile Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı ekipleri, Gelibolu’nun Sütlüce köyü Kuruhavuz mevkisinde, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Kara ve deniz unsurlarının yanı sıra İHA’ların da kullanıldığı operasyonda, İtalya’ya seyir halinde olduğu tespit edilen “CK Su Ürünleri-1” isimli balıkçı teknesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 84 Afganistan, İran, Irak, Filistin, Suriye ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Özbekistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Muhafazaya alınan tekne ise yediemine teslim edildi.
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