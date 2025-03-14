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Çanakkale’de bir ev yandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ev yandı.Çan'ın Kocayayla köyünde Emine Moğul'a (85) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.Moğul'un komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ek...