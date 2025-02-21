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Çanakkale’de bir gemide 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bir gemiye düzenlenen operasyonda, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.Biga Gümrük Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki limanda bulunan Panama bayraklı gemiye, Çanakkale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge A...